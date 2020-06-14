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    • Spor
    • 14.06.2020 Gazete
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    ’de averajla 2. sırada bulunan Turuncu-Lacivertliler, Akdeniz ekibini Mahmut ve Edin Visca (penaltı)’nın golleriyle teslim aldı. Böylece Trabzonspor’u 1 gün sonra yakaladı.

    Başakşehir yakın takipte
    Başakşehir iz peşinde... 'de şampiyonluk hesapları yapan Turuncu-Lacivertliler ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında sonuna kadar var olduğunu gösterdi. Maçın 10. dakikasında Bakasetas'ın vuruşunda Mert topu kornere attı. 22'de Visca'nın çektiği şutta top yandan dışarı gitti. 37'de 'nın çektiği şutta top direk dibinden auta gitti. Karşılaşmanın ilk devresinde çabalar sonuç vermeyince devre 0-0 berabere bitti.

    2.YARIDA COŞTULAR
    Karşılaşmanın ikinci yarısına büyük bir baskı kurarak başlayan 64'te İrfan'ın ortasında Mahmut kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Başakşehir 78'de VAR kontrolüyle penaltı kazandı. Visca penaltıyı gole çevirdi. Böylece Başakşehir maçı 2-0 kazandı.

    G.SARAY MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK
    Okan Buruk lige galibiyetle dönmenin çok güzel olduğunu söyleyerek, "Özellikle G.Saray ile oynayacağımız maç belirgin olacak. Biz şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
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