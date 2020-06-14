Başakşehir yakın takipte

Başakşehir iz peşinde... Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Turuncu-Lacivertliler ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında sonuna kadar var olduğunu gösterdi. Maçın 10. dakikasında Bakasetas'ın vuruşunda Mert topu kornere attı. 22'de Visca'nın çektiği şutta top yandan dışarı gitti. 37'de Demba Ba'nın çektiği şutta top direk dibinden auta gitti. Karşılaşmanın ilk devresinde çabalar sonuç vermeyince devre 0-0 berabere bitti.
2.YARIDA COŞTULAR
Karşılaşmanın ikinci yarısına büyük bir baskı kurarak başlayan Başakşehir 64'te İrfan'ın ortasında Mahmut kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Başakşehir 78'de VAR kontrolüyle penaltı kazandı. Visca penaltıyı gole çevirdi. Böylece Başakşehir maçı 2-0 kazandı.
G.SARAY MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK
Okan Buruk lige galibiyetle dönmenin çok güzel olduğunu söyleyerek, "Özellikle G.Saray ile oynayacağımız maç belirgin olacak. Biz şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
2.YARIDA COŞTULAR
Karşılaşmanın ikinci yarısına büyük bir baskı kurarak başlayan Başakşehir 64'te İrfan'ın ortasında Mahmut kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Başakşehir 78'de VAR kontrolüyle penaltı kazandı. Visca penaltıyı gole çevirdi. Böylece Başakşehir maçı 2-0 kazandı.
G.SARAY MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK
Okan Buruk lige galibiyetle dönmenin çok güzel olduğunu söyleyerek, "Özellikle G.Saray ile oynayacağımız maç belirgin olacak. Biz şampiyon olmak istiyoruz" dedi.