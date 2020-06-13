Trabzon Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Göztepe galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Çimşir maça çok iyi başladıklarını belirterek, "Açıkçası maçı ilk yarıda kopartabilirdik. 3-4 net pozisyon yakaladık ama olmadı. 3 puan önemliydi" diye konuştu.
MÜCADELEMİZ ÇOK İYİYDİ
Genç hoca, "Eksik kalmamıza rağmen ortaya koyduğumuz mücadele çok başarılıydı. Önümüzde 7 final haftası var. Herkesi kutluyorum, emeklerine sağlık" dedi.
KAZANMIŞ HOCA OLARAK...
Hüseyin Çimşir, "Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Herkesin hakkı var" ifadesini kullandı.
SOSA OYNAMAK İSTEDİ KURUL İZİN VERMEDİ!
Kas ağrıları olduğu için hafta boyunca antrenmanlarda takımdan ayrı çalışan Sosa dün oynamak istedi. Ancak Sağlık Kurulu yaptığı son kontrolde Tangocu'nun oynamasına izin vermedi.
MÜCADELEMİZ ÇOK İYİYDİ
Genç hoca, "Eksik kalmamıza rağmen ortaya koyduğumuz mücadele çok başarılıydı. Önümüzde 7 final haftası var. Herkesi kutluyorum, emeklerine sağlık" dedi.
KAZANMIŞ HOCA OLARAK...
Hüseyin Çimşir, "Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Herkesin hakkı var" ifadesini kullandı.
SOSA OYNAMAK İSTEDİ KURUL İZİN VERMEDİ!
Kas ağrıları olduğu için hafta boyunca antrenmanlarda takımdan ayrı çalışan Sosa dün oynamak istedi. Ancak Sağlık Kurulu yaptığı son kontrolde Tangocu'nun oynamasına izin vermedi.