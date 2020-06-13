Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Tahir Karapınar, elde ettikleri galibiyet sebebiyle çok mutlu olduğunu söyledi. Karapınar, "4 gündür Fenerbahçe'deyim ama sanki 4 yıldır buradaymış gibiyim. Uzun süre eksik oynayıp karşılaşmayı kazandık. Çok önemliydi. Futbolcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.
VEDAT: İYİ BİR GALİBİYET ALDIK
Fenerbahçeli Muriç, Kayserispor karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Golcü oyuncu, "Zorlandık. İyi bir galibiyet aldık, bizim için moral olacak" dedi.
VEDAT: İYİ BİR GALİBİYET ALDIK
Fenerbahçeli Muriç, Kayserispor karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Golcü oyuncu, "Zorlandık. İyi bir galibiyet aldık, bizim için moral olacak" dedi.