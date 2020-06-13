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    • Spor
    • 13.06.2020 Gazete
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    : 4 yıldır buradaymış gibiyim

    'nin başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan , elde ettikleri galibiyet sebebiyle çok mutlu olduğunu söyledi. Karapınar, "4 yıldır buradaymışım gibi hissediyorum” dedi.

    4 yıldır buradaymış gibiyim
    Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan , elde ettikleri galibiyet sebebiyle çok mutlu olduğunu söyledi. Karapınar, "4 gündür 'deyim ama sanki 4 yıldır buradaymış gibiyim. Uzun süre eksik oynayıp karşılaşmayı kazandık. Çok önemliydi. Futbolcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

    VEDAT: İYİ BİR GALİBİYET ALDIK
    Fenerbahçeli Muriç, karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Golcü oyuncu, "Zorlandık. İyi bir galibiyet aldık, bizim için moral olacak" dedi.

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