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    • 13.06.2020 20:55
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    • 13.06.2020 20:55
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    'dan 'a Türkçe '' mesajı

    , 'dan transfer ettikleri 'nun Endülüs derbisinde 'e gol atmasının ardından bugün Türkçe bir paylaşımda bulundu. Twitter hesaplarından Galatasaray'ı etiketleyen Sevilla, Fernando için "Derbilerin Aslanı" ifadelerine yer verdi.

    Sevilla'dan Galatasaray'a Türkçe mesaj

    takımlarından , Endülüs derbisinde 'e gol atan eski lı oyuncu ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.

    DERBİLERİN ASLANI
    İspanyol ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fernando'nun dün Real Betis'e ve Galatasaray formasıyla da 'a gol attıktan sonra çekilmiş fotoğraflarına yer verilip, Türkçe olarak "Derbilerin aslanı" ifadesi kullanıldı.

    Paylaşımda ayrıca, Galatasaray'ın sosyal medya hesabı da etiketlendi.

    Dün oynanan karşılaşmada Sevilla, Real Betis'i 2-0 mağlup ederken, Brezilyalı oyuncu 62. dakikada takımının ikinci golünü kaydetmişti

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