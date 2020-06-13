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    • 13.06.2020 20:19
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    - | İLK 11'LER BELLİ OLDU!

    Koronavirüs arasının ardından 'in 27. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

    Koronavirüs arasının ardından 'in 27. haftasında sahasında 'u konuk ediyor.

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR | CANLI ANLATIM
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven

    Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celustka, Veysel, Kudriashov, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Sinan, Jahovic

    Haberler Spor Beşiktaş - Antalyaspor | İLK 11'LER BELLİ OLDU!
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