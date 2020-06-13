Koronavirüs arasının ardından Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR | CANLI ANLATIM
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celustka, Veysel, Kudriashov, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Sinan, Jahovic