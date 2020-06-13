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    • Spor
    • 13.06.2020 Gazete
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    ’a süper yetenek

    scout ekibi, ’in başarılı orta sahası oyuncusu için olumlu referans verdi. Cimbom, Plzen ile pazarlık masasına oturacak.

    Aslan’a süper yetenek Pavel Bucha
    Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un scout ekibi Çek Ligi takımlarından 'de forma giyen 'yı önerdi.

    transfere onay verdi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin önümüzdeki günlerde Viktoria Plzen ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. 22 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Pavel Bucha bu sezon çek ekibinde başarılı bir performans sergiledi.



    33 maça çıkan genç yıldız 11 gol atarken 9 da asist üretti. Çek orta sahanın güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro.
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