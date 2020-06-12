



Fenerbahçe için flaş iddia… Rumen basınındaki haberlerde F.Bahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Sergiy Rebrov'un Fenerbahçe'ye gelmek için Macar kulübü Ferençvaroş'tan ayrılacağı belirtildi. Macar ekibinin de Rumen hoca Lazszlo Bölöni ile anlaştığı iddia edildi.