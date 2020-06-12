Fenerbahçe için flaş iddia… Rumen basınındaki haberlerde F.Bahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Sergiy Rebrov'un Fenerbahçe'ye gelmek için Macar kulübü Ferençvaroş'tan ayrılacağı belirtildi. Macar ekibinin de Rumen hoca Lazszlo Bölöni ile anlaştığı iddia edildi.
SEZON SONUNDA AYRILACAK
Sergiy Rebrov'un, Ferençvaroş'ta sezonu tamamladıktan sonra kulübünden ayrılacağı öne sürüldü. Fenerbahçe sezon sonuna kadar Tahir Karapınar ile yola devam edileceğini açıklamıştı.
MENAJERİ TEKLİFİ İTİRAF ETMİŞTİ
Ukraynalı hocanın menajeri de kısa bir süre önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüklerini açıklamıştı. Bunun üzerine Sarı- Lacivertliler'de oklar Ukraynalı hoca üzerinde yoğunlaşmıştı.
ALİ KOÇ'UN TANIMINA UYUYOR
Geçmişte F.Bahçe forması da giyen Rebrov, Ali Koç'un "Türkiye'yi tanıyan, 40-50 yaş arasında bir teknik direktör arıyoruz" tanımlamasına da uyuyor. Bu durum Rebrov'un şansını artırıyor.