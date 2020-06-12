



Fenerbahçe'nin Vedat'ın satılma ihtimaline karşılık alternatif arayışında olduğu ve Sadiq'ın da bu isimlerden biri olduğu konuşuluyor. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki golcü için kulübü Partizan'ın ise 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli istediği iddia ediliyor.



Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Umar Sadiq'i takip eden diğer takımların ise Milan, Valencia, Manchester United, Anderlecht, Spartak Moskova, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova kulüplerin olduğu da öğrenildi. Sadiq daha önce Roma ve Glasgow Rangers formaları da giymişti.