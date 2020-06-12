



Sakatlığı geçen N'Koudou da bu karşılaşmada forma giyebilecek. Forvette Umut Nayir, Güven Yalçın ve Boateng üzerinde önce kafa yoran Sergen Yalçın daha sonra bu mevkide Umut'u oynatmaya karar verdi. Umut'un idmanlardaki performansı nedeniyle ilk 11'de yer alması kararlaştırıldı.