Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçı öncesi kafasındaki ilk 11'i belirledi. Başarılı hocanın cezası nedeniyle oynamayacak olan Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir'e, şans tanıyacak.
Sakatlığı geçen N'Koudou da bu karşılaşmada forma giyebilecek. Forvette Umut Nayir, Güven Yalçın ve Boateng üzerinde önce kafa yoran Sergen Yalçın daha sonra bu mevkide Umut'u oynatmaya karar verdi. Umut'un idmanlardaki performansı nedeniyle ilk 11'de yer alması kararlaştırıldı.
Yalçın'ın Umut'la özel olarak ilgilendiği de ortaya çıktı. Antalyaspor önünde Boateng'in de forvet arkasında yer alacağı öne sürüldü. Ganalı futbolcu ilk 11'de yer alırken Adem Ljajic'in de bu karşılaşmada kulübeye çekilmesi bekleniyor.