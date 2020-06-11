REAL MADRID TARİHE GEÇECEK

İspanya'da yeniden başlayacak La Liga ile beraber Real Madrid tarihe geçecek. Eflatun-beyazlıların ünlü stadı Santiago Bernabeu tadilatta olduğu için farklı bir yol izlendi. Real Madrid; La Liga'da kalan maçlarını altyapılar için kurulan 6 bin kapasiteli Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynayacak. Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Barcelona'nın 2 puan gerisindeki Real Madrid ilginç bir zirve mücadelesi verecek. Levante de bu süreçte La Nucia'da ikamet edecek.