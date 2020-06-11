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    • 11.06.2020 11:57
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    'a transferde kötü haber! Yıldız isim açıkladı

    Son dakika i | Bir süre önce adı Galatasaray'la da anılan ve Süper Lig'de Bursa forması da giyen geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeniden Avrupa'ya döneceğini söyleyen golcü futbolcu, ancak bunun Çin'deki sözleşmesi bittikten sonra olacağını belirtti.

    Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız isim açıkladı

    Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Kongolu yıldız Cedric Bakambu, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. RFI'ye röportaj veren golcü oyuncu, Fotomaç'ın derlediği haberde Çin'deki kariyerine dair "Uzağız ama motiveyiz. Bruno Genesio da benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Her hafta dolu tribünler önünde oynuyoruz ancak Avrupa medyasından uzağız" ifadelerini kullandı.

    Bir dönem Bursaspor forması da giyen 29 yaşındaki futbolcu, Avrupa'ya dönme ihtimalini de değerlendirdi. Çin'de oynamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bakambu, bir gün mutlaka Avrupa'ya döneceğini de sözlerine ekledi. Beijing Guoan forması giyen Kongolu yıldız, "La Liga'ya ya da Avrupa'ya döneceğim ama ne zaman olur bilinmez. Çin'de hala 1.5 yıllık sözleşmem var ve ben bunu tamamlamak istiyorum. Pekin'de iyiyim. Çin benim için emeklilik yeri değil, daha 29 yaşındayım" dedi.

    Kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başlayan Cedric Bakambu, 2014 yılında Bursaspor'a transfer olmuştu. 2015'te İspanyol ekibi Villarreal'in yolunu tutan Bakambu, 2018'in devre arası transfer döneminde ise tam 40 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'a gitti.
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