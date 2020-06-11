Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız isim açıkladı

Bir dönem Bursaspor forması da giyen 29 yaşındaki futbolcu, Avrupa'ya dönme ihtimalini de değerlendirdi. Çin'de oynamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bakambu, bir gün mutlaka Avrupa'ya döneceğini de sözlerine ekledi. Beijing Guoan forması giyen Kongolu yıldız, "La Liga'ya ya da Avrupa'ya döneceğim ama ne zaman olur bilinmez. Çin'de hala 1.5 yıllık sözleşmem var ve ben bunu tamamlamak istiyorum. Pekin'de iyiyim. Çin benim için emeklilik yeri değil, daha 29 yaşındayım" dedi.