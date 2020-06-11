



Roma'nın ise oyuncu için 8-10 milyon Euro arasında bir bedel talep edeceği yazıldı. Mert Çetin'ın ismi daha önce F.Bahçe ile birlikte anılmıştı. Geçen sezon G.Birliği'nden 3 milyon Euro bedelle Roma'ya tranfser olan 23 yaşındaki milli stoper 5 Serie A maçında forma şansı bulmuştu. Mert'i Sampdoria ve Genoa da istiyor.