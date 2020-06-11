İtalya'dan Galatasaray için önemli bir transfer iddiası servis edildi. İtalyan gazeteci Nico Schira twitter hesabından G.Saray'ın Mert'i Roma'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediğini duyurdu.
Roma'nın ise oyuncu için 8-10 milyon Euro arasında bir bedel talep edeceği yazıldı. Mert Çetin'ın ismi daha önce F.Bahçe ile birlikte anılmıştı. Geçen sezon G.Birliği'nden 3 milyon Euro bedelle Roma'ya tranfser olan 23 yaşındaki milli stoper 5 Serie A maçında forma şansı bulmuştu. Mert'i Sampdoria ve Genoa da istiyor.
MERT ÇETİN İÇİN BÜYÜK REKABET
Adı Fenerbahçe ile de anılan Mert Çetin'e talip olan Galatasaray'ın başka rakipleri de var. Sampdoria ve Genoa'da bu zorlu yarışın içine girdi.