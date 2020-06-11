Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’de futbolcular Covid testinden geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de yarın 'u konuk edecek Covid-19 testinden geçti. 'nde, personel, basın mensupları, polisler ve görevlileri de Stadı'nda teste tabi tutuldu.

    Göztepe’de futbolcular Covid testinden geçti
    Süper Lig'de yarın 'u konuk edecek Covid-19 testinden geçti. 'nde, personel, basın mensupları, polisler ve görevlileri de Stadı'nda teste tabi tutuldu.

    KIZILYILDIZ OBRADOVİC İLE 2+1 YILLIĞINA ANLAŞTI
    SIRBİSTAN'IN THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Sasa Obradovic'i getirdi. Sırp başantrenör, başkent Belgrad'daki kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında, Kırmızı-Beyazlı takımla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    TARAFTARLAR GOLLER CEPTE İLE YİNE KAZANACAK
    Süper Lig'in son 8 haftası, Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'nin sürprizi ile geri dönüyor. Turkcell, 50 haber okuyana 1 adet 'Her Gol 100MB' hakkı hediye edecek. GollerCepte ile haftalık bilgi yarışmalarına ve oyunlara da ulaşılabiliyor.
    Haberler Spor Göztepe’de futbolcular Covid testinden geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri