Süper Lig'de yarın Trabzon'u konuk edecek Göztepe Covid-19 testinden geçti. Futbolcular Adnan Süvari Tesisleri'nde, personel, basın mensupları, polisler ve özel güvenlik görevlileri de Gürsel Aksel Stadı'nda teste tabi tutuldu.
KIZILYILDIZ OBRADOVİC İLE 2+1 YILLIĞINA ANLAŞTI
SIRBİSTAN'IN THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Sasa Obradovic'i getirdi. Sırp başantrenör, başkent Belgrad'daki kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında, Kırmızı-Beyazlı takımla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
TARAFTARLAR GOLLER CEPTE İLE YİNE KAZANACAK
Süper Lig'in son 8 haftası, Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'nin sürprizi ile geri dönüyor. Turkcell, 50 haber okuyana 1 adet 'Her Gol 100MB' hakkı hediye edecek. GollerCepte ile haftalık bilgi yarışmalarına ve oyunlara da ulaşılabiliyor.
KIZILYILDIZ OBRADOVİC İLE 2+1 YILLIĞINA ANLAŞTI
SIRBİSTAN'IN THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Sasa Obradovic'i getirdi. Sırp başantrenör, başkent Belgrad'daki kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında, Kırmızı-Beyazlı takımla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
TARAFTARLAR GOLLER CEPTE İLE YİNE KAZANACAK
Süper Lig'in son 8 haftası, Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'nin sürprizi ile geri dönüyor. Turkcell, 50 haber okuyana 1 adet 'Her Gol 100MB' hakkı hediye edecek. GollerCepte ile haftalık bilgi yarışmalarına ve oyunlara da ulaşılabiliyor.