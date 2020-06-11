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    • Spor
    • 11.06.2020 Gazete
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    inde 'ye 2 İspanyol rakip

    ’nin gündeminde yer alan Brezilyalı için ve Getafe’nin de teklif hazırlığı yaptığı ifade edildi.

    Fener‘e 2 İspanyol rakip
    Max Kruse ile yollarını ayırması gündeme gelen 'de arayışı sürüyor… Sarı- Lacivertliler'in listesinin ilk sırasında, Al Hilal ile sözleşmesi bitecek olan yer alıyor. Ancak Brezilyalı yıldızın taliplerinin artması yönetimin canını sıkıyor.

    İspanyol basınında çıkan haberlere göre ekiplerinden ve Getafe de Carlos Eduardo'ya teklif hazırlığında.
    Haberler Spor Carlos Eduardo transferinde Fenerbahçe'ye 2 İspanyol rakip
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