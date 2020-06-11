Max Kruse ile yollarını ayırması gündeme gelen Fenerbahçe'de 10 numara arayışı sürüyor… Sarı- Lacivertliler'in listesinin ilk sırasında, Al Hilal ile sözleşmesi bitecek olan Carlos Eduardo yer alıyor. Ancak Brezilyalı yıldızın taliplerinin artması yönetimin canını sıkıyor.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre La Liga ekiplerinden Real Betis ve Getafe de Carlos Eduardo'ya teklif hazırlığında.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre La Liga ekiplerinden Real Betis ve Getafe de Carlos Eduardo'ya teklif hazırlığında.