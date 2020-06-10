Kulüp dergisine konuşan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, "Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum. Kendime bu hedefi koydum ve bu hedef için çalışıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
Yıldız oyuncu, "Trabzonspor taraftarı bir çocuk olarak Trabzonspor'da oynayıp, şampiyonluklar yaşamak ve milli takıma gitmek istiyordum. Gelinen noktada hem lige hem de kupaya yakınız. Bu hedefler çalışma azmimi körüklüyor. Geceleri bunları düşünmeden uyuyamıyorum" diye konuştu.
BAŞAKŞEHİR MAÇINI KAZANMALIYDIK!
Uğurcan Çakır, "Trabzon'daki Başakşehir maçının skorunu değiştirmek isterdim" dedi.