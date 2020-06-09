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    • 10.06.2020 00:03
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    Saarbrücken’i yenen ’nda finale yükseldi

    yarı final karşılaşmasında 4. Lig’de mücadele eden Saarbrücken’i deplasmanda 3-0 yenen finale yükseldi. Diğer finalist, ile arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.

    Bayer Leverkusen finale yükseldi

    yarı final karşılaşmasında 4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken'i deplasmanda 3-0 yenen finale yükseldi.

    Völklingen'deki Hermann-Neuberger Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Diğer finalist, ile arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.

    Final karşılaşması 4 Temmuz'da 'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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