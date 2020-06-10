Fenerbahçe, Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 10, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/W8S5e3SauW