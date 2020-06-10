Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.06.2020 20:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2020 20:21
    ABONE OL

    Son dakika: 'de ile yollar ayrıldı!

    Son dakika haberi... , ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

    , ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar ayrıldı!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri