





Bir diğer aday olan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da Sarı-Lacivertli kulüpten haber bekliyor. Başarılı teknik adam, "Fenerbahçe bu kez hoca seçiminde hata yapmak istemeyecektir" diyerek eski takımına yeşil ışık yaktı. Erol Bulut'un şansının Rebrov'dan aşağı olmadığını belirten futbol otoriteleri de var. Önümüzdeki hafta teknik direktör işinin sonuçlanma ihtimalinin olduğu, yönetimin transfer edilecek oyuncuların netleşmesi için teknik direktör işine öncelik vereceği de gelen haberler arasında.