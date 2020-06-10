Sezonun geri kalanı için Tahir Karapınar ile anlaşan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon takımı şampiyonluğa taşıyacak hoca için çalışmalarını sürdürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Ukraynalı teknik adam Sergiy Rebrov ile bir çok konuda anlaşma sağladı.
Ancak Rebrov'un 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Macar kulübü Ferencvaros'un ikna edilmesini istedi. Eğer Macar kulübü yüksek bir tazminat bedeli isterse Rebrov'dan vazgeçilecek.
Bir diğer aday olan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da Sarı-Lacivertli kulüpten haber bekliyor. Başarılı teknik adam, "Fenerbahçe bu kez hoca seçiminde hata yapmak istemeyecektir" diyerek eski takımına yeşil ışık yaktı. Erol Bulut'un şansının Rebrov'dan aşağı olmadığını belirten futbol otoriteleri de var. Önümüzdeki hafta teknik direktör işinin sonuçlanma ihtimalinin olduğu, yönetimin transfer edilecek oyuncuların netleşmesi için teknik direktör işine öncelik vereceği de gelen haberler arasında.
EROL BULUT'UN DA ŞANSI YÜKSEK
Gerek ligi tanıması gerekse de camiadan olması Bulut'un takımın başına geçme şansını artırıyor. Yönetimde de onu isteyen çok isim var.