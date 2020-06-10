Fenerbahçe, cuma günü Süper Lig'de Ülker Stadı'nda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını dün de devam etti. Pazar günü oynan hazırlık maçının ardından pazartesi günü salonda ve açık sahada rejenerasyon ağırlıklı antrenman Sarı-Lacivertli ekipte dün tempo yüksekti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 1,5 saat süren çalışma taktik çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de devam edecek.
TAHİR KARAPINAR AYAĞININ TOZUYLA
Kalan 8 haftada Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapacak olan Tahir Karapınar, dün takımın başında ilk idmanına çıktı. Karapınar antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle tanıştı.
TAHİR KARAPINAR AYAĞININ TOZUYLA
Kalan 8 haftada Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapacak olan Tahir Karapınar, dün takımın başında ilk idmanına çıktı. Karapınar antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle tanıştı.