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    • Spor
    • 10.06.2020 Gazete
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    'de hazırlıklar tam gaz

    , cuma günü 'de 'nda oynayacağı maçının hazırlıklarını dün de devam etti. Pazar günü oynan hazırlık maçının ardından pazartesi günü salonda ve açık sahada rejenerasyon ağırlıklı antrenman Sarı-Lacivertli ekipte dün tempo yüksekti.

    Hazırlıklar tam gaz
    Fenerbahçe, cuma günü 'de 'nda oynayacağı maçının hazırlıklarını dün de devam etti. Pazar günü oynan hazırlık maçının ardından pazartesi günü salonda ve açık sahada rejenerasyon ağırlıklı antrenman Sarı-Lacivertli ekipte dün tempo yüksekti. Samandıra 'nde 1,5 saat süren çalışma taktik çift kale maçla sona erdi. hazırlıklarına bugün de devam edecek.



    AYAĞININ TOZUYLA
    Kalan 8 haftada Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapacak olan Tahir Karapınar, dün takımın başında ilk idmanına çıktı. Karapınar antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyetle tanıştı.

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