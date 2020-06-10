



24'ÜNDE KAPTAN OLDU

İlk sezonunda 14, ikinci sezonunda ise 26 kez takımının formasını giyerken, Eylül 2003'te de ilk golünü attı. Sezon sonunda, Haziran 2004'te Macaristan maçında ilk kez A milli oldu. 2004-2005 Sezonunda 26 lig maçında oynamasına rağmen, 2005-2006 sezonu öncesi takımın yeni hocası, eski efsane futbolcusu Felix Magath, Schweinsteiger'ı beğenmeyerek yedek takıma yolladı. Oradaki çalışma azmi ve takımda duyulan ihtiyaç nedeniyle lig başladıktan 4 hafta sonra tekrar A takıma alındı. 2006'da bahis skandalında adı geçince onu en çok koruyan yine Magath'tı. Schweinsteiger, 2008'de 24 yaşındayken takım kaptanı oldu. 2009'da Louis van Gaal gelene kadar orta sahanın sağında oynuyordu. Van Gaal onu orta sahanın ortasında oynatmaya başladı. Bu mevkide daha da başarılı oldu. Van Gaal'le tanışması ise çok ilginçti. Van Gaal ilk antrenmanda ona "Sen kimsin, seni tanımıyorum" demiş, o da kendi tanıtmıştı. Dizinden sakatlanıp 10 gün takımdan ayrı kalıp, geri döndüğünde Van Gaal tekrar "Sen kimsin" diyerek disiplin sorunları olan Schweinsteiger'e takımın patronunun kim olduğunu hatırlatmıştı.