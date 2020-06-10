Bazı futbolcular vardır, bir kulüple özdeşleşir. Başka bir takımda oynayacağı taraftarların aklına bile gelmez. Bu yüzden Schweinsteiger'in 2015'te 17 yıl formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılacağı duyurulunca taraftarlar arasında büyük şaşkınlık yaratmıştı. Bastian Schweinsteiger 1 Ağustos 1984'te Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ne bağlı Kolbermoor kasabasında doğdu. Babası spor mağazası işleten eski bir futbolcuydu. 8 Yaşında 1860 Rossenheim'ın minikler takımında futbola başladı. Almanya Alpleri'nde bulunan her çocuk gibi o da kayak yapıyordu. Uzun süre kayak ve futbolu birlikte götürdü. Dedesi ve babasıyla birlikte maçlarını izlemeye gittiği Bayern Münih'e genç bir futbolcu olarak geldiğinde 14 yaşındaydı. Antrenmanlar için 50 kilometrelik yolu gidip geliyor, bu arada kayak yapmaya da devam ediyordu. Futboldaki idolü Lothar Matthaus'tu. Onun 10 numaralı formasıyla dolaşıyordu.
"ONU BİZ TERBİYE ETTİK"
Sırasıyla oynadığı B-Genç ve A-Genç takımları Almanya Şampiyonu oldu. Bayern Münih A takımı kadrosuna alındığında 17 yaşındaydı. A takımla ilk antrenman maçında hocası Ballack'a bacak arası yapınca az kaldı dayak yiyecekti. Onun yapısı böyleydi. Onu çok seven, o zamanın Kulüp Başkanı Uli Hoeness, yıllar sonra "Baba terbiyesi görmemişti, ama biz onu terbiye ettik" dedi. 2 Mart 2002'de Rezerv ligde oynanan Ansback 09 maçında, 89. Dakikada Türk futbolcu Barbaros Barut'un yerine oyuna girerek Bayern Münih'in formasını ilk kez giydi. Schweinsteiger, Bundesliga'dan önce Avrupa Kupaları'nda oynayarak kariyerine ilginç bir başlangıç yaptı. 13 Kasım 2002'de Lens'le oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 76. Dakikada Mehmet Scholl'un yerine, Stutgartt'la oynanan Bundesliga maçında ise 83. dakikada Kovac'ın yerine oyuna girdi.
24'ÜNDE KAPTAN OLDU
İlk sezonunda 14, ikinci sezonunda ise 26 kez takımının formasını giyerken, Eylül 2003'te de ilk golünü attı. Sezon sonunda, Haziran 2004'te Macaristan maçında ilk kez A milli oldu. 2004-2005 Sezonunda 26 lig maçında oynamasına rağmen, 2005-2006 sezonu öncesi takımın yeni hocası, eski efsane futbolcusu Felix Magath, Schweinsteiger'ı beğenmeyerek yedek takıma yolladı. Oradaki çalışma azmi ve takımda duyulan ihtiyaç nedeniyle lig başladıktan 4 hafta sonra tekrar A takıma alındı. 2006'da bahis skandalında adı geçince onu en çok koruyan yine Magath'tı. Schweinsteiger, 2008'de 24 yaşındayken takım kaptanı oldu. 2009'da Louis van Gaal gelene kadar orta sahanın sağında oynuyordu. Van Gaal onu orta sahanın ortasında oynatmaya başladı. Bu mevkide daha da başarılı oldu. Van Gaal'le tanışması ise çok ilginçti. Van Gaal ilk antrenmanda ona "Sen kimsin, seni tanımıyorum" demiş, o da kendi tanıtmıştı. Dizinden sakatlanıp 10 gün takımdan ayrı kalıp, geri döndüğünde Van Gaal tekrar "Sen kimsin" diyerek disiplin sorunları olan Schweinsteiger'e takımın patronunun kim olduğunu hatırlatmıştı.
AĞLAYARAK AYRILDI
Schweinsteiger, 2015'te Van Gaal'ın çalıştırdığı Manchester United'a gitmeden önce Bayren Münih'le son maçına çıktığında stadyum "futbol dâhisi" tezahüratıyla inliyordu. 17 Yıl önce gelmiş, 500 Kez Bayern Münih forması giymiş, 8 lig şampiyonluğu yaşamıştı. Kolay değildi ve ağlayarak ayrıldı. Manchester United'da 1,5 sezon oynadı ama bekleneni veremedi. Oradan da son durak olarak gördüğü Amerika'ya gitti. Chicago Fire'de oynarken futbolu bıraktım diyerek, 28 Ağustos 2019'da Bayern Münih- Chicago maçıyla parlak bir jübile yaptı. 111 Kez Alman Milli takımında oynayan ve Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşayan Schweinsteiger, karar değiştirerek 2019 Yılı başında futbola döndü ve tekrar Chicago Fire'da oynamaya başladı. Ekim 2019'da da futbola son kez noktayı koydu.
İNGİLTERE'DE YÜZÜ GÜLMEDİ
17 yıllık başarılarla dolu Bayern Münih kariyeri sonrası 2015'te Manchester United'a giden Schweinsteiger, İngiltere'de 1.5 sezonda kendini gösteremedi. Futbola ABD'de veda etti.
TAYFUN ER YAZIYOR/ PORTRELER - 51