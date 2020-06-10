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    • Spor
    • 10.06.2020 Gazete
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    Al Hilal'den Younes ’ya 5 milyon Euro

    ’ın satmayı hedeflediği Younes için Al Hilal, 5 milyon Euro önerdi. Sarı-Kırmızılılar ise Suudi ekibinden teklifini artırmasını istedi.



    Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Galatasaray'ın sezon sonu satmak istediği Younes Belhanda için 5 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın ise bu rakamı az bulduğu ve Suudi ekibinden fiyatı artırmasını istediği öne sürüldü. Cimbom'un bir yıl sözleşmesi kaldığı için mutlaka elden çıkarmak istediği Faslı yıldızın satışı için yaz transfer sonuna kadar bekleyeceği ve gelecek en iyi teklifi değerlendireceği öğrenildi.



    10 MİLYON ÖDENMİŞTİ
    Galatasaray, 3 sezon önce transfer ettiği Belhanda için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e bonuslarla 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödemişti.



    G.Saray, Belhanda'nın satışı ile önümüzdeki sezon için transfere kaynak oluşturmayı hedefliyor.

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