



Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Galatasaray'ın sezon sonu satmak istediği Younes Belhanda için 5 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın ise bu rakamı az bulduğu ve Suudi ekibinden fiyatı artırmasını istediği öne sürüldü. Cimbom'un bir yıl sözleşmesi kaldığı için mutlaka elden çıkarmak istediği Faslı yıldızın satışı için yaz transfer sonuna kadar bekleyeceği ve gelecek en iyi teklifi değerlendireceği öğrenildi.