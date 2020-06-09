Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor. Ronaldo, spor yaptığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo da coronavirüse karşı aldığı sıkı nlemlerle dikkat çekti.
RONALDO
Cristiano Ronaldo "pazartesi motivasyonu" notu ile spor yaptığı fotoğrafı paylaştı.
FELIPE MELO
G.Saray'ın eski futbolcusu dışarı çıkarken coronavirüse karşı sıkı tedbirler alıyor.
İRFAN CAN
Başakşehir'in genç oyuncusu boş vakitlerinde köpekleriyle oynayarak stres atıyor.
HİKMET KARAMAN
Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Nemrut Dağı'nda manzaraya karşı poz verdi.
EMRE MOR
Olympiakos'ta forma giyen Emre, idman sonrası soluğu deniz kenarında aldı.
RONALDO
Cristiano Ronaldo "pazartesi motivasyonu" notu ile spor yaptığı fotoğrafı paylaştı.
FELIPE MELO
G.Saray'ın eski futbolcusu dışarı çıkarken coronavirüse karşı sıkı tedbirler alıyor.
İRFAN CAN
Başakşehir'in genç oyuncusu boş vakitlerinde köpekleriyle oynayarak stres atıyor.
HİKMET KARAMAN
Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Nemrut Dağı'nda manzaraya karşı poz verdi.
EMRE MOR
Olympiakos'ta forma giyen Emre, idman sonrası soluğu deniz kenarında aldı.