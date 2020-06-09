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    • Spor
    • 09.06.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor. Ronaldo, spor yaptığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken 'ın eski futbolcusu da coronavirüse karşı aldığı sıkı nlemlerle dikkat çekti.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor. Ronaldo, spor yaptığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken 'ın eski futbolcusu da coronavirüse karşı aldığı sıkı nlemlerle dikkat çekti.

    RONALDO
    "pazartesi motivasyonu" notu ile spor yaptığı fotoğrafı paylaştı.



    FELIPE MELO
    G.Saray'ın eski futbolcusu dışarı çıkarken coronavirüse karşı sıkı tedbirler alıyor.

    İRFAN CAN
    'in genç oyuncusu boş vakitlerinde köpekleriyle oynayarak stres atıyor.



    HİKMET KARAMAN
    'un teknik direktörü 'nda manzaraya karşı poz verdi.

    EMRE MOR
    'ta forma giyen Emre, idman sonrası soluğu deniz kenarında aldı.
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