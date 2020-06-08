Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Hoffenheim'in U19 takımında oynayan Kerim Çalhanoğlu, Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Schalke 04'e transfer oldu.

Alman basını, 26 Ağustos'ta 18 yaşına girecek Kerim Çalhanoğlu'nun Schalke ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.