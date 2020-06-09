Süper Lig geri dönüyor... Koronavirüs nedeniyle verilen ara sona eriyor. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de 27.hafta hakemleri belli oldu. İşte Türkiye Futbl Federasyonu'ndan yapılan o bilgilendirme...
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçları 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak. Karşılaşma programları şöyle:
12 HAZİRAN CUMA:
21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
13 HAZİRAN CUMARTESİ:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
14 HAZİRAN PAZAR:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
15 HAZİRAN PAZARTESİ:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen