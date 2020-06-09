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    • 09.06.2020 13:15
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    Son dakika haberi | 'de 27.hafta hakemleri belli oldu

    Koronavirüs arası sona erdi, geri dönüyor... Süper Lig 27.haftada kaldığı yerden devam ediyor. 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesinde, karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. İşte Süper Lig'de 27.hafta hakemleri...

    Süper Lig geri dönüyor... Koronavirüs nedeniyle verilen ara sona eriyor. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'de 27.hafta hakemleri belli oldu. İşte Türkiye Futbl Federasyonu'ndan yapılan o bilgilendirme...

    2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçları 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak. Karşılaşma programları şöyle:

    12 HAZİRAN CUMA:

    21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

    21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

    13 HAZİRAN CUMARTESİ:

    18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

    21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

    21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

    14 HAZİRAN PAZAR:

    18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

    21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

    21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

    15 HAZİRAN PAZARTESİ:

    21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
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