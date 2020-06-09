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    • Spor
    • 09.06.2020 Gazete
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    'de Fenerbahçe'de & imzaya hazır

    'de takımda kalıp kalmayacakları en çok merak edilen isimlerin başında gelen ile 'nin durumlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yapılan maaş indirimi teklifini kabul eden Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Sarı- Lacivertli yönetimden imza için davet bekledikleri öğrenildi.

    M.Ekici&Tolga Ciğerci imzaya hazır
    Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacakları en çok merak edilen isimlerin başında gelen ile 'nin durumlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yapılan maaş indirimi teklifini kabul eden Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin Sarı- Lacivertli yönetimden imza için davet bekledikleri öğrenildi. Her iki oyuncunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro'nun altında olduğu ifade ediliyor. Özellikle Mehmet Ekici'nin mevcut maaşında yüzde elli gibi daha az bir rakamı kabul ettiği öğrenildi. F.Bahçe'nin ile olan sözleşmesinden çıkmak istediği uygun takım arandığı da gelen haberler arasında.
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