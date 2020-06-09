Galatasaray'ı şoke eden karar! Terim'in planları suya düştü

Galatasaray'da yeni bir hayata başlayan Onyekuru, burada kendini iyi hissediyordu ve başarılı bir performans sergiliyordu. Ancak, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ligler ertelendi ve daha fazla forma giyemedi.

Ancak Fransa'dan gelen haberler, Onyekuru'nun istediği gibi değil... Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen, Henry Onyekuru Monaco'ya geri dönecek gibi duruyor çünkü Lig 1, kısa süre içerisinde başlayacak."