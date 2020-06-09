Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Bülent Uygun, geçen sezon faal futbolculuk kariyerini sonlandıran Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.
"SNEİJDER'E EKİBİMDE HER ZAMAN YER VAR"
Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Wesley Sneijder'in antrenörlük eğitimi aldığını ifade ederek, "Sneijder geleceğiyle ilgili net bir karar vermedi. Kendisi iyi bir Galatasaraylı ve orada çok seviliyor. Galatasaray çağırırsa oraya koşa koşa gider. İleri dönemlerde eski takımları Real Madrid ve Inter'de teknik direktör olarak çalışmak gibi bir hedefi var. Antrenörlük için istekli. Eğitimlerine devam ediyor. Katar'da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var. Bu konuyla ilgili Sneijder'le görüşüyoruz. Ona, 'Ne zaman istersen, gelebilirsin' diyorum" ifadelerini kullandı.
"ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI"
Wesley Sneijder'in iyi bir futbol birikimi ve deneyimi olduğunu dile getiren Bülent Uygun, "Sneijder futbolculuk döneminde İtalya'da Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İspanya'da Real Madrid'de birçok yıldız isimle oynadı. Galatasaray'da da çok önemli başarılar elde etti. Türkiye'de Galatasaray ile çok sayıda kupa kaldırma başarısı gösterdi" dedi.
GALATASARAY, WESLEY SNEIJDER'İN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI
Galatasaray, 36 yaşına giren Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı ve sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.
Sneijder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan karlı karşılaşmada attığı golün videosu paylaşılırken, "İyi ki doğdun Wesley Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı…" notu eklendi.