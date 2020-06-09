



Galatasaray sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun alternatifini Fransa'da buldu. Sarı-Kırmızılılar, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Hamari Traore için kulübüne 1.8 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Rennes kulübü ise Galatasaray'ın 1.8 milyon Euro'luk teklifini az buldu.



RENNES 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Trarore için Rennes'in 4 milyon Euro'dan kapıyı açtığı Galatasaray'ın ise indirim istediği ortaya çıktı. Cimbom ise bu transfer için maksimum 2.5 milyon Euro'ya çıkmayı hedefliyor.