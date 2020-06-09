Galatasaray sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun alternatifini Fransa'da buldu. Sarı-Kırmızılılar, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Hamari Traore için kulübüne 1.8 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Rennes kulübü ise Galatasaray'ın 1.8 milyon Euro'luk teklifini az buldu.
RENNES 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Trarore için Rennes'in 4 milyon Euro'dan kapıyı açtığı Galatasaray'ın ise indirim istediği ortaya çıktı. Cimbom ise bu transfer için maksimum 2.5 milyon Euro'ya çıkmayı hedefliyor.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
Traore'nin kulübü Rennes'le 1 yıllık sözleşmesi kalmasını fırsata çevirmek isteyen G.Saray, Malili sağ beke ise 3 senelik kontrat ve yıllık 1.2 milyon
Euro'luk bir teklif sunacak.
ADI PSG İLE DE ANILIYOR
Cimbom'un transfer etmek istediği Hamari Traore'nin adı PSG ile de anılıyor. 28 yaşındaki futbolcu ile ayrıca Real Betis ve Watford'un da ilgilendiği dış basında yer almıştı.
37 MAÇTA 1 GOL 6 ASİST
G.Saray'ın istediği Traore bu sezon Rennes forması ile çıktığı 37 maçta 1 gol atıp, 6 asist yaparak başarılı bir performans ortaya koydu.