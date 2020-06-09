



Beşiktaş için transferde yeni iddia… İngiliz Tribalfootball.com adlı internet sitesi Siyah-Beyazlı kulübün Keinan Davis'i transfer listesine aldığını yazdı. Aston Villa'da oynayan 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için Beşiktaş'ın girişimlere başladığını duyuran site, bu oyuncunun genç olması nedeniyle tercih edildiğini duyurdu.