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    • Spor
    • 09.06.2020 Gazete
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    'ta bombası! 22 yaşındaki yıldız listesinde...

    İngiliz basını ’ın ile sözleşmesi bitecek olan gole yönelik orta saha oyuncusu Davis’i listeye aldığını yazdı. Haberde, "Davis forvet arkasında ve forvette oynayabiliyor. Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması da avantaj" yorumu yaptı.



    Beşiktaş için transferde yeni iddia… İngiliz Tribalfootball.com adlı internet sitesi Siyah-Beyazlı kulübün Keinan Davis'i transfer listesine aldığını yazdı. Aston Villa'da oynayan 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için Beşiktaş'ın girişimlere başladığını duyuran site, bu oyuncunun genç olması nedeniyle tercih edildiğini duyurdu.



    Haberde, "Davis forvet arkasında ve forvette oynayabiliyor. Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması da avantaj" yorumu yaptı.



    GENÇ FUTBOLCU 13 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
    Aston Villa'da 13 resmi maça çıkan Davis gelecek vaat eden bir futbolcu olarak gösteriliyor.

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