Süper Lig'de son 8 haftaya lider giren ve kupada da finale bir adım uzaklıkta olan Trabzonspor'da hedef iki kupayı da kazanmak. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şampiyonluk kupasını kaldıracağız ve herkes yeniden Trabzonspor'u haykıracak. Biz iki kupayla müzemizi taçlandırma hedefine doğru koşarken ekonomik olarak da hiç taviz vermeden bunu başaracağız" dedi. Doğan ayrıca, "Birçok kulüp bu bütçelerle şampiyon olunuyorsa neden o rakamları ödüyoruz düşüncesinde olacak" ifadelerini kullandı.
BİZİ ÖRNEK ALACAKLAR
Ertuğrul Doğan, diğer takımların ekonomik olarak kendilerini örnek alacaklarını söyledi.
AĞAOĞLU'NUN YAYLA KEYFİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar dün genç futbolcular Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un misafiri oldu. Düzköy'e bağlı Haçka Yaylası'na giden Ağaoğlu ve Bayraktar, burada genç futbolcularla ve aileleriyle vakit geçirdi.
Başkan Ağaoğlu, yayla ziyaretinde futbolcularla birlikte mısır ekmeği, kuymak ve köy yoğurdu yedi.
UĞURCAN'A ÇILGIN TEKLİF
İngiliz ekibi Chelsea'nin Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 30 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi. Uğurcan'ın adı birçok İngiliz kulübüyle anılıyor.
BİZİ ÖRNEK ALACAKLAR
Ertuğrul Doğan, diğer takımların ekonomik olarak kendilerini örnek alacaklarını söyledi.
AĞAOĞLU'NUN YAYLA KEYFİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar dün genç futbolcular Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un misafiri oldu. Düzköy'e bağlı Haçka Yaylası'na giden Ağaoğlu ve Bayraktar, burada genç futbolcularla ve aileleriyle vakit geçirdi.
Başkan Ağaoğlu, yayla ziyaretinde futbolcularla birlikte mısır ekmeği, kuymak ve köy yoğurdu yedi.
UĞURCAN'A ÇILGIN TEKLİF
İngiliz ekibi Chelsea'nin Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 30 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi. Uğurcan'ın adı birçok İngiliz kulübüyle anılıyor.