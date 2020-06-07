Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan Yardımcısı Doğan: Herkes Trabzonspor’u haykıracak

    Başkan Yardımcısı Doğan, “İki kupayı da kazanacağız ve herkes Trabzonspor’un adını haykıracak” dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 7 Haziran tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Trabzonspor haberleri…

    Herkes Trabzonspor’u haykıracak
    'de son 8 haftaya lider giren ve kupada da finale bir adım uzaklıkta olan 'da hedef iki kupayı da kazanmak. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şampiyonluk kupasını kaldıracağız ve herkes yeniden Trabzonspor'u haykıracak. Biz iki kupayla müzemizi taçlandırma hedefine doğru koşarken ekonomik olarak da hiç taviz vermeden bunu başaracağız" dedi. Doğan ayrıca, "Birçok kulüp bu bütçelerle şampiyon olunuyorsa neden o rakamları ödüyoruz düşüncesinde olacak" ifadelerini kullandı.

    BİZİ ÖRNEK ALACAKLAR
    Ertuğrul Doğan, diğer takımların ekonomik olarak kendilerini örnek alacaklarını söyledi.



    AĞAOĞLU'NUN YAYLA KEYFİ
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar dün genç futbolcular Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un misafiri oldu. Düzköy'e bağlı Haçka Yaylası'na giden Ağaoğlu ve Bayraktar, burada genç futbolcularla ve aileleriyle vakit geçirdi.



    Başkan Ağaoğlu, yayla ziyaretinde futbolcularla birlikte mısır ekmeği, kuymak ve köy yoğurdu yedi.



    UĞURCAN'A     ÇILGIN TEKLİF
    İngiliz ekibi Chelsea'nin Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 30 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi. Uğurcan'ın adı birçok İngiliz kulübüyle anılıyor.

    Haberler Spor Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan: Herkes Trabzonspor’u haykıracak
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri