Teknik direktör arayışı içinde olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sergiy Rebrov'la temas kurduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birkaç kez görüştüklerini söyleyen Rebrov'un menajeri Varga, "Rebrov, Türkiye'de iyi hatırlanan, sevilen ve saygı duyulan bir isim. Rebrov'un teknik direktörlük başarıları Fenerbahçe tarafından takip ediliyor" dedi. Macaristan ekibi Ferençvaroş'u çalıştıran Rebrov'un kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Rebrov, teknik direktör olarak Dinamo Kiev ile iki lig şampiyonluğu elde etmişti.
BJELİCA TAKTİK YAPIYOR
F.Bahçe'nin hoca adayları arasındaki Bjelica için Eskişehirspor'un eski kalecisi Ivesa'dan flaş bir açıklama geldi. Ivesa, "Bjelica F.Bahçe ile sözleşmesini iyileştirmek için taktik yapıyor olabilir" dedi.
BJELİCA TAKTİK YAPIYOR
F.Bahçe'nin hoca adayları arasındaki Bjelica için Eskişehirspor'un eski kalecisi Ivesa'dan flaş bir açıklama geldi. Ivesa, "Bjelica F.Bahçe ile sözleşmesini iyileştirmek için taktik yapıyor olabilir" dedi.