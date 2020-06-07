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    • Spor
    • 07.06.2020 Gazete
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    ’un menajeri açıkladı: Fenerahçe ile görüştük

    ’un menajeri F.Bahçe’den teklif aldıklarını söyledi. Öte yandan F.Bahçe'nin hoca adayları arasındaki Bjelica için Eskişehirspor'un eski kalecisi Ivesa'dan flaş bir açıklama geldi.

    F.Bahçe ile görüştük
    Teknik direktör arayışı içinde olan 'nin eski futbolcusu Sergiy 'la temas kurduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birkaç kez görüştüklerini söyleyen Rebrov'un menajeri Varga, "Rebrov, Türkiye'de iyi hatırlanan, sevilen ve saygı duyulan bir isim. Rebrov'un teknik direktörlük başarıları Fenerbahçe tarafından takip ediliyor" dedi. Macaristan ekibi Ferençvaroş'u çalıştıran Rebrov'un kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Rebrov, teknik direktör olarak Dinamo Kiev ile iki lig şampiyonluğu elde etmişti.

    BJELİCA TAKTİK YAPIYOR
    F.Bahçe'nin hoca adayları arasındaki Bjelica için Eskişehirspor'un eski kalecisi Ivesa'dan flaş bir açıklama geldi. Ivesa, "Bjelica F.Bahçe ile sözleşmesini iyileştirmek için taktik yapıyor olabilir" dedi.
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