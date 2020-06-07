Michael Jordan'dan 100 milyon dolarlık bağış

Michael Jordan ile kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan Jordan Markası, ırkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadele için 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışlayacak. Jordan Markası yaptığı açıklamada, " Irkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız" dendi.
BERK İSMAİL, ÇETİN'İ BİLE GERİDE BIRAKTI
Sakaryaspor'da Berk İsmail Ünsal 27 maçta 12 gol atarak takımının en golcüsü oldu. 56 maçta 30 gol atan Berk gol sayısında Sakarya efsanesi Oğuz Çetin'i de geride bıraktı. Ünsal, gol sayısıyla Sakarya'da en fazla gol sevinci yaşayan 10 futbolcu arasına girdi.
NEYMAR'A 120 DOLAR İÇİN DEVLETTEN ONAY VERİLDİ
PSG'de yılda 100 milyon dolar kazanan Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 120 dolarlık yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı. Haberde olayın kimlik hırsızlığı sonucu meydana geldiği ve Neymar'ın başvurudan haberi olmadığı belirtildi.
LOVE'LA YOLLAR AYRILDI
Brezilya ekibi Corinthians'ta oynayan golcü yıldız Vagner Love, takımından ayrıldı. Corinthians Kulübü, Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
GÖZTEPE'DE YENİ UYGULAMA
Göztepe, iç saha maçlarında tribünlerini taraftarlarının formalarıyla dolduracak. Başkan Sepil, "Dileyen taraftarlarımızdan formalarını bizlere teslim etmesini istiyoruz" dedi.
HATAY'DA TESTLER NEGATİF
TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara 3.kez uygulanan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Bu gelişme lig öncesi moralleri düzeltti.
HAKEMLERİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
MHK hakemlere yapılan koronavirüs testlerinin negatif olduğunu açıkladı. Kurul, "Hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır" dedi.
BERK İSMAİL, ÇETİN'İ BİLE GERİDE BIRAKTI
Sakaryaspor'da Berk İsmail Ünsal 27 maçta 12 gol atarak takımının en golcüsü oldu. 56 maçta 30 gol atan Berk gol sayısında Sakarya efsanesi Oğuz Çetin'i de geride bıraktı. Ünsal, gol sayısıyla Sakarya'da en fazla gol sevinci yaşayan 10 futbolcu arasına girdi.
NEYMAR'A 120 DOLAR İÇİN DEVLETTEN ONAY VERİLDİ
PSG'de yılda 100 milyon dolar kazanan Neymar'ın, Brezilya'da işçilere verilen 120 dolarlık yardımı alması için onay verildiği ortaya çıktı. Haberde olayın kimlik hırsızlığı sonucu meydana geldiği ve Neymar'ın başvurudan haberi olmadığı belirtildi.
LOVE'LA YOLLAR AYRILDI
Brezilya ekibi Corinthians'ta oynayan golcü yıldız Vagner Love, takımından ayrıldı. Corinthians Kulübü, Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
GÖZTEPE'DE YENİ UYGULAMA
Göztepe, iç saha maçlarında tribünlerini taraftarlarının formalarıyla dolduracak. Başkan Sepil, "Dileyen taraftarlarımızdan formalarını bizlere teslim etmesini istiyoruz" dedi.
HATAY'DA TESTLER NEGATİF
TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara 3.kez uygulanan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Bu gelişme lig öncesi moralleri düzeltti.
HAKEMLERİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
MHK hakemlere yapılan koronavirüs testlerinin negatif olduğunu açıkladı. Kurul, "Hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır" dedi.