Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Lyle Taylor 4 katı maaşa Cimbom’a!

    İngiliz medyasına göre Galatasaray, Charlton Athletic'te top koşturan Lyle Taylor ile ciddi şeklide ilgileniyor. İngilizler, yıldız golcünün 4 katı maaşla Galatasaray'ın yolunu tutacağını iddia etti. İşte Takvim Gazetesi’nin 7 Haziran tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri…

    4 katı maaşa Cimbom’a!
    İngiliz medyasına göre Galatasaray, Charlton Athletic'te top koşturan Lyle Taylor ile ciddi şeklide ilgileniyor. İngilizler, yıldız golcünün 4 katı maaşla Galatasaray'ın yolunu tutacağını iddia etti. Bu sezon ligde 22 maça çıkan Taylor, 11 gol ve 1 asistle takımına önemli bir katkı sağladı.


    GALATASARAY ARTIK GERİ SAYIMA GEÇTİ
    G.Saray, Rize ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Fatih Terim yönetimindeki idmanda futbolcular kendi arasında 11'e 11 hazırlık maçı yaptı. Terim oyuncularını tebrik etti.


    G.SARAY'DA TESTLER NEGATİF
    Galatasaray'da futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline uygulanan test sonuçlarının negatif çıktığı açıkladı. Bu gelişme sevinç yarattı.


    MORENO'NUN PLANINDA ONYEKURU YOK!
    Fransız basını, Galatasaray'ı çok yakından ilgilendiren bir habere yer verdi. Haberde, Monaco Teknik Direktörü Moreno'nun yeni sezon planlarında Onyekuru'nun yer almadığı belirtildi. Genç hocanın 4-4-2 sistemini tercih ettiği, Nijeryalı yıldızın bu nedenle takımda yer bulamayacağı vurgulandı. Bu gelişme sonrası gözler G.Saray'a çevrildi.

    Haberler Spor Lyle Taylor 4 katı maaşa Cimbom’a!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri