Galatasaray'da 30 milyon Euro’luk plan

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim Feghouli ve Belhanda'yı gelecek yıl takımda düşünmüyor. Diagne, Babel ve Maicon da elden çıkartılacak. Telles'den de anlaşma gereği gelir elde edilecek... Yönetim maaş yükünden kurtulmak için gelen teklifleri hemen değerlendirecek.
İKİLİDEN TOPLAM 12 MİLYON EURO
SARI-KIRMIZILI yönetim 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor. Arap kulüplerinin transfer gündeminden hiç düşmeyen Belhanda ve Feghouli ikilisinden beklenen rakam 12 milyon Euro.
MAAŞ YÜKÜNÜ DE HAFİFLETECEK
Cimbom, Al Nasr'da kiralık oynayan Maicon'un satışından da 3-3.5 milyon Euro civarında gelir bekliyor. Yönetim, Babel ve Diagne'yi de elden çıkartarak maaş yükünü iyice hafifletecek.
İMZASI ARTIK AN MESELESİ
G.Saray, 2016 yılında Portekiz ekibi Porto'ya sattığı Alex Telles'ten anlaşma gereği hiç de azımsanmayacak bir gelir elde edecek. Sambacı yıldız, Paris Saint Germain'e imza attığı anda 2 milyon Euro Aslan'ın olacak.
İKİLİDEN TOPLAM 12 MİLYON EURO
SARI-KIRMIZILI yönetim 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor. Arap kulüplerinin transfer gündeminden hiç düşmeyen Belhanda ve Feghouli ikilisinden beklenen rakam 12 milyon Euro.
MAAŞ YÜKÜNÜ DE HAFİFLETECEK
Cimbom, Al Nasr'da kiralık oynayan Maicon'un satışından da 3-3.5 milyon Euro civarında gelir bekliyor. Yönetim, Babel ve Diagne'yi de elden çıkartarak maaş yükünü iyice hafifletecek.
İMZASI ARTIK AN MESELESİ
G.Saray, 2016 yılında Portekiz ekibi Porto'ya sattığı Alex Telles'ten anlaşma gereği hiç de azımsanmayacak bir gelir elde edecek. Sambacı yıldız, Paris Saint Germain'e imza attığı anda 2 milyon Euro Aslan'ın olacak.