Fenerbahçe'den 10 numara plan… Sarı-Lacivertliler bu sezon istikrarlı bir performans gösteremeyen Alman yıldız Max Kruse'yi iyi bir rakama satıp yerine Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan Carlos Eduardo'yu transfer etme kararı aldı. Brezilyalı 10 numara ile temas sağlandı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ…
EDUARDO için menajeriyle görüşen F.Bahçe yönetiminin, 30 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Brezilyalı'ya 1.5 milyon Euro da imza parası ödenmesi gündemde.
KRUSE'NİN FİYATI 5 MİLYON EURO
KRUSE'Yİ satıp bonservis ödemeden Eduardo'yu almak isteyen Fener, Alman yıldız için ise 5 milyon Euro istiyor. Bu plan gerçekleşirse Sarı-Lacivertliler, ciddi bir kâr elde etmiş olacak.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
SUUDİ Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılmayı kafası koyan Brezilyalı yıldız, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu da Fenerbahçe'nin bu transferdeki bir hayli şansını artırıyor.
GOLCÜ BİR 10 NUMARA
Eduardo, skorer bir 10 numara olması ile dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız bu sezon Al Hilal'de 25 maçta 14 kez ağları sarstı. Oyun tarzı Fener'in eski oyuncusu Giuliano'yu andırıyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ…
EDUARDO için menajeriyle görüşen F.Bahçe yönetiminin, 30 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Brezilyalı'ya 1.5 milyon Euro da imza parası ödenmesi gündemde.
KRUSE'NİN FİYATI 5 MİLYON EURO
KRUSE'Yİ satıp bonservis ödemeden Eduardo'yu almak isteyen Fener, Alman yıldız için ise 5 milyon Euro istiyor. Bu plan gerçekleşirse Sarı-Lacivertliler, ciddi bir kâr elde etmiş olacak.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
SUUDİ Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılmayı kafası koyan Brezilyalı yıldız, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu da Fenerbahçe'nin bu transferdeki bir hayli şansını artırıyor.
GOLCÜ BİR 10 NUMARA
Eduardo, skorer bir 10 numara olması ile dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız bu sezon Al Hilal'de 25 maçta 14 kez ağları sarstı. Oyun tarzı Fener'in eski oyuncusu Giuliano'yu andırıyor.