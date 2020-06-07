Beşiktaş Umar Sadiq için için düğmeye bastı… Burak Yılmaz'a gelecek sezon alternatif olacak bir golcü arayışlarını sürdüren yönetimin bir süredir gündeminde bulunan Partizan'ın Nijeryalı oyuncusu için Sırp kulübüyle görüşmeleri en kısa içersinde başlatacağı gelen bilgiler arasında.
36 MAÇTA 17 GOL, 14 ASİST
Nijeryalı futbolcu 1.92'lik boyuyla dikkat çekerken Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol ve 14 asiste imza attı. Hava hakimiyeti çok yüksek olan Sadiq aynı zamanda süratli bir oyuncu.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Daha önce Roma, Bologna, Torino ve Rangers gibi takımlarda oynayan Umar Sadiq'ın 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu oyuncunun bonservisiyle alınması için pazarlıklara başlanacak.
SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Nijeryalı futbolcu Umar Sadiq'e onay verdiği öğrenildi. Bu oyuncunun yaşının daha 23 olmasının da bir tercih nedeni olduğu öne sürüldü.
BU SEZON DİKKAT ÇEKTİ
Partizan takımında başarılı bir performans sergileyen Umar Sadiq bu sezon 17 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi. Nijeryalı futbolcu takımının vazgeçilmezi durumunda.
GÖKHAN VE CANER UMUTSUZ VAKA
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner'e 500 bin euro teklif edildiği ortaya çıktı. İki oyuncunun bu rakamı kabul etmediği ancak görüşmelerin tam gaz devam ettiği öğrenildi.
36 MAÇTA 17 GOL, 14 ASİST
Nijeryalı futbolcu 1.92'lik boyuyla dikkat çekerken Partizan formasıyla 36 maçta 17 gol ve 14 asiste imza attı. Hava hakimiyeti çok yüksek olan Sadiq aynı zamanda süratli bir oyuncu.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Daha önce Roma, Bologna, Torino ve Rangers gibi takımlarda oynayan Umar Sadiq'ın 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu oyuncunun bonservisiyle alınması için pazarlıklara başlanacak.
SERGEN YALÇIN DA ONAY VERDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Nijeryalı futbolcu Umar Sadiq'e onay verdiği öğrenildi. Bu oyuncunun yaşının daha 23 olmasının da bir tercih nedeni olduğu öne sürüldü.
BU SEZON DİKKAT ÇEKTİ
Partizan takımında başarılı bir performans sergileyen Umar Sadiq bu sezon 17 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi. Nijeryalı futbolcu takımının vazgeçilmezi durumunda.
GÖKHAN VE CANER UMUTSUZ VAKA
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner'e 500 bin euro teklif edildiği ortaya çıktı. İki oyuncunun bu rakamı kabul etmediği ancak görüşmelerin tam gaz devam ettiği öğrenildi.