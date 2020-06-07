Avrupa böyle pivot görmedi: Arvidas Romas Andreyeviç Sabonis

çok basketbol otoritesine göre Avrupa'dan çıkan en iyi pivot oyuncusu oydu. Anlaşılacağı üzere'ten yani tam adıyla'ten söz ediyoruz.'ne bağlı olannın Kaunas şehrinde 19 Aralık 1964'te dünyaya geldi. Annesi muhasebeci, babası ise terziydi. Yaşıtlarına göre uzun olan boyu nedeniyle 9 yaşında beden eğitimi öğretmeni tarafından basketbola yönlendirildi. Boyunun uzunluğu 2,01 olan babasından geliyordu ama babahayatında hiç basketbol oynamamıştı.Basketbol okuluna iki yıl devam ettikten sonra salonun evine uzaklığı nedeniyle antrenmanları bırakmıştı ki hocası tarafından zorla ikna edilip salona döndürüldü. 17 Yaşındayken oynadığı lise takımı şampiyon olunca Kaunas Zalgiris A takımına alındı vegenç milli takımına seçildi. O yaşında boyu 2,13'tü ve genç milli takımla Avrupa şampiyonluğu yaşadı.'teki performansıyla daha ilk sezonunda A milli takımda oynamaya başladı. 1982'dekini yenerek şampiyon olantakımın kadrosunda yer aldı, ama tecrübesiz olduğu için final maçında yedek beklemişti. 1985'te yapılantakımı şampiyon olurken bu kez başrolde o vardı ve Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçildi. Boyu daha da uzamış 2,21'e ulaşmıştı. Bu boy ve 126 kilosu nedeniyle potanın altında mutlak hâkimiyet kurmuştu.Aynı yıltarafından 77.Sırada'ye draft edilmesinerağmen 21 yaşınıdoldurmadığı için'yealınmadı. Ertesi yıl bu keztarafından 24. sırada yinedraft edilmişti amayönetimi tarafındanAmerika'da oynamaizni verilmedi.'te oynamayadevam ederkenmaçında aşil tendonukoptu. Takım onsuz çıktığıfinallerindeilk maçta'yayenilince, Sabonis tedavisibitmeden parkeye döndü.Oynadığı iki maçta da'yı yendi veşampiyon oldu. Ne var ki buerken dönüş Sabonis'in aşiltendonundan bir kez dahasakatlanmasına yol açtı.oynatma izni alamamasınakarşın200 sayfalık birmektup yazdıvegibi bir oyuncununbasketboladönmesi içinsakatlığını tedaviettirmek istediğinisöyledi. İzin çıkınca'egitti ve 1,5 yıl boyuncabu ağır sakatlık için tedavigördü. 1988'de basketboladöndü ama yere basış şeklideğişmişti ve çabukluğunubir miktar kaybetmişti. Bacakağrıları ise kariyerininsonuna kadar devam etti.1988 Seul Olimpiyatları'nda Sovyetler Birliği şampiyon olurken,de kadroda yer alıyordu. 1989'dadağılma sürecine girince'e de yurt dışında oynama izni çıktı. O beklenenin aksine'ya değil'ya giti; üç yılsonra da yine üç yılveşampiyonlukları yaşadığı'de oynadı. 1991'de31 gibi oldukça geç yaşta'ye gitti ve onu tedavi ettiren'ta oynamaya başladı. Yedi sezon boyunca 12 sayı ve 7,3 ribaunt ortalamasıyla oynadığı takımı her yıl play off oynama başarısı gösterdi. 2001'de 37 yaşındayken yorulduğunu söyleyerek bir sezonluğuna eski takımı'e döndü. 2002- 2003 Sezonunda NBA'de son yılını geçirdi ve'e dönerek 2005'te basketbolu bıraktı. Üç oğlundan en büyük olanı yani, 2,11'lik boyuyla babası gibi'de oynuyor.de emekliliğinde yerleştiğişehri'da basketbol okulu işletiyor. 2011'de atlattığı kalp krizi sonrası da kendi deyişiyle daha çok balık tutuyor.Kaunas'ta oynarken aşil tendonu kopan Sabonis ABD'de 1.5 yıllık tedavi sonucu parkelere geri döndü. Ancak hiçbir zaman eski çabukluğuna ulaşamadı. Kariyerinin sonuna kadar bacak ağrısı çekmesine rağmen NBA'de 7 sezon oynadığı Portland'da performansıyla alkışlandı.