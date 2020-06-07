Avrupa böyle pivot görmedi: Arvidas Romas Andreyeviç Sabonis

PEK çok basketbol otoritesine göre Avrupa'dan çıkan en iyi pivot oyuncusu oydu. Anlaşılacağı üzere Sabonis'ten yani tam adıyla Arvidas Romas Andreyeviç Sabonis'ten söz ediyoruz. Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Litvanya'nın Kaunas şehrinde 19 Aralık 1964'te dünyaya geldi. Annesi muhasebeci, babası ise terziydi. Yaşıtlarına göre uzun olan boyu nedeniyle 9 yaşında beden eğitimi öğretmeni tarafından basketbola yönlendirildi. Boyunun uzunluğu 2,01 olan babasından geliyordu ama baba Sabonis hayatında hiç basketbol oynamamıştı. Kaunas Basketbol okuluna iki yıl devam ettikten sonra salonun evine uzaklığı nedeniyle antrenmanları bırakmıştı ki hocası tarafından zorla ikna edilip salona döndürüldü. 17 Yaşındayken oynadığı lise takımı şampiyon olunca Kaunas Zalgiris A takımına alındı ve Sovyetler Birliği genç milli takımına seçildi. O yaşında boyu 2,13'tü ve genç milli takımla Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Zalgiris'teki performansıyla daha ilk sezonunda A milli takımda oynamaya başladı. 1982'deki Dünya Şampiyonasında Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek şampiyon olan Sovyetler Birliği takımın kadrosunda yer aldı, ama tecrübesiz olduğu için final maçında yedek beklemişti. 1985'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Sovyet takımı şampiyon olurken bu kez başrolde o vardı ve Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçildi. Boyu daha da uzamış 2,21'e ulaşmıştı. Bu boy ve 126 kilosu nedeniyle potanın altında mutlak hâkimiyet kurmuştu.
SOVYET ENGELİ
Aynı yıl Atlanta Hawks tarafından 77. Sırada NBA'ye draft edilmesine rağmen 21 yaşını doldurmadığı için NBA'ye alınmadı. Ertesi yıl bu kez Portland Trail Blazers tarafından 24. sırada yine draft edilmişti ama Sovyetler Birliği yönetimi tarafından Amerika'da oynama izni verilmedi. Zalgiris'te oynamaya devam ederken Cibona maçında aşil tendonu koptu. Takım onsuz çıktığı Sovyetler Birliği finallerinde ilk maçta CSKA'ya yenilince, Sabonis tedavisi bitmeden parkeye döndü. Oynadığı iki maçta da Zalgiris, CSKA'yı yendi ve şampiyon oldu. Ne var ki bu erken dönüş Sabonis'in aşil tendonundan bir kez daha sakatlanmasına yol açtı. Portland Trail Blazers, oynatma izni alamamasına karşın Gorbaçov'a 200 sayfalık bir mektup yazdı ve Sabonis gibi bir oyuncunun basketbola dönmesi için sakatlığını tedavi ettirmek istediğini söyledi. İzin çıkınca Sabonis Birleşik Devletler'e gitti ve 1,5 yıl boyunca bu ağır sakatlık için tedavi gördü. 1988'de basketbola döndü ama yere basış şekli değişmişti ve çabukluğunu bir miktar kaybetmişti. Bacak ağrıları ise kariyerinin sonuna kadar devam etti.
İSPANYA'YA GİTTİ
1988 Seul Olimpiyatları'nda Sovyetler Birliği şampiyon olurken, Sabonis de kadroda yer alıyordu. 1989'da Sovyetler Birliği dağılma sürecine girince Sabonis'e de yurt dışında oynama izni çıktı. O beklenenin aksine Amerika'ya değil İspanya'ya giti; üç yıl Valloid sonra da yine üç yıl Avrupa ve İspanya şampiyonlukları yaşadığı Real Madrid'de oynadı. 1991'de Sabonis 31 gibi oldukça geç yaşta NBA'ye gitti ve onu tedavi ettiren Portland Trail Blazers'ta oynamaya başladı. Yedi sezon boyunca 12 sayı ve 7,3 ribaunt ortalamasıyla oynadığı takımı her yıl play off oynama başarısı gösterdi. 2001'de 37 yaşındayken yorulduğunu söyleyerek bir sezonluğuna eski takımı Zalgiris'e döndü. 2002- 2003 Sezonunda NBA'de son yılını geçirdi ve Zalgiris'e dönerek 2005'te basketbolu bıraktı. Üç oğlundan en büyük olanı yani Domantas, 2,11'lik boyuyla babası gibi NBA'de oynuyor. Sabonis de emekliliğinde yerleştiği İspanyol şehri Malaga'da basketbol okulu işletiyor. 2011'de atlattığı kalp krizi sonrası da kendi deyişiyle daha çok balık tutuyor.
SAKATLIK SONRASI ESKİ HIZINI KAYBETTİ
Kaunas'ta oynarken aşil tendonu kopan Sabonis ABD'de 1.5 yıllık tedavi sonucu parkelere geri döndü. Ancak hiçbir zaman eski çabukluğuna ulaşamadı. Kariyerinin sonuna kadar bacak ağrısı çekmesine rağmen NBA'de 7 sezon oynadığı Portland'da performansıyla alkışlandı.
TAYFUN ER YAZIYOR 48 - PORTRELER
SOVYET ENGELİ
Aynı yıl Atlanta Hawks tarafından 77. Sırada NBA'ye draft edilmesine rağmen 21 yaşını doldurmadığı için NBA'ye alınmadı. Ertesi yıl bu kez Portland Trail Blazers tarafından 24. sırada yine draft edilmişti ama Sovyetler Birliği yönetimi tarafından Amerika'da oynama izni verilmedi. Zalgiris'te oynamaya devam ederken Cibona maçında aşil tendonu koptu. Takım onsuz çıktığı Sovyetler Birliği finallerinde ilk maçta CSKA'ya yenilince, Sabonis tedavisi bitmeden parkeye döndü. Oynadığı iki maçta da Zalgiris, CSKA'yı yendi ve şampiyon oldu. Ne var ki bu erken dönüş Sabonis'in aşil tendonundan bir kez daha sakatlanmasına yol açtı. Portland Trail Blazers, oynatma izni alamamasına karşın Gorbaçov'a 200 sayfalık bir mektup yazdı ve Sabonis gibi bir oyuncunun basketbola dönmesi için sakatlığını tedavi ettirmek istediğini söyledi. İzin çıkınca Sabonis Birleşik Devletler'e gitti ve 1,5 yıl boyunca bu ağır sakatlık için tedavi gördü. 1988'de basketbola döndü ama yere basış şekli değişmişti ve çabukluğunu bir miktar kaybetmişti. Bacak ağrıları ise kariyerinin sonuna kadar devam etti.
İSPANYA'YA GİTTİ
1988 Seul Olimpiyatları'nda Sovyetler Birliği şampiyon olurken, Sabonis de kadroda yer alıyordu. 1989'da Sovyetler Birliği dağılma sürecine girince Sabonis'e de yurt dışında oynama izni çıktı. O beklenenin aksine Amerika'ya değil İspanya'ya giti; üç yıl Valloid sonra da yine üç yıl Avrupa ve İspanya şampiyonlukları yaşadığı Real Madrid'de oynadı. 1991'de Sabonis 31 gibi oldukça geç yaşta NBA'ye gitti ve onu tedavi ettiren Portland Trail Blazers'ta oynamaya başladı. Yedi sezon boyunca 12 sayı ve 7,3 ribaunt ortalamasıyla oynadığı takımı her yıl play off oynama başarısı gösterdi. 2001'de 37 yaşındayken yorulduğunu söyleyerek bir sezonluğuna eski takımı Zalgiris'e döndü. 2002- 2003 Sezonunda NBA'de son yılını geçirdi ve Zalgiris'e dönerek 2005'te basketbolu bıraktı. Üç oğlundan en büyük olanı yani Domantas, 2,11'lik boyuyla babası gibi NBA'de oynuyor. Sabonis de emekliliğinde yerleştiği İspanyol şehri Malaga'da basketbol okulu işletiyor. 2011'de atlattığı kalp krizi sonrası da kendi deyişiyle daha çok balık tutuyor.
SAKATLIK SONRASI ESKİ HIZINI KAYBETTİ
Kaunas'ta oynarken aşil tendonu kopan Sabonis ABD'de 1.5 yıllık tedavi sonucu parkelere geri döndü. Ancak hiçbir zaman eski çabukluğuna ulaşamadı. Kariyerinin sonuna kadar bacak ağrısı çekmesine rağmen NBA'de 7 sezon oynadığı Portland'da performansıyla alkışlandı.
TAYFUN ER YAZIYOR 48 - PORTRELER