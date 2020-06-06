TFF Başkanı Nihat Özdemir'in önceki gün 3 Temmuz dönemi ile ilgili olarak, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Özsoy, "3 Temmuz kırmızı çizgimizdir. Olmazsa olmazımızdır. Özdemir'in hiç mi yüreği sızlamadı bunları söylerken" dedi.
F.Bahçe Başkan vekili Semih Özsoy "Talihsiz olabilmesi için istemeyerek bilmeyerek yanlışlıkla yapılması gerekir. Dava arkadaşımız dediğimiz, yoldaş dediğimiz biriydi. Bizler gerekeni yaptırmadan kendisi gerekeni yapmalıdır. FETÖ'yü lanetlemelidir. Devletin mahkemesinin "Şike yoktur" dediği ve sadece onanmasına kaldığı süreçteki açıklama ayrıca düşünülmelidir" dedi.
Nihat Özdemir ise yazılı bir açıklama yaparak "Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir. Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü'ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır. Fenerbahçe'ye nasıl hizmet ettiğimi ise, 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki Başkan Ali Koç, ''Nihat Özdemir'in Başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır" diyerek özetlemiştir. Türkiye ve F.Bahçe'ye hizmetlerimi sorgulamak Semih Özsoy'un haddine değildir" dedi.
BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR
Özdemir F.Bahçe Yönetimi için "Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.
İHRACI YÖNETİMLE KONUŞACAĞIZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'ye bağlanarak gündemle ilgili konuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tepki gösteren Başkan Koç, "Kendisinin kulüp üyeliğinden ihracı gelen yoğun talepler sonrasında ilgili kurullar ve Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecektir. Sözleri, büyük badireler atlatan, başkanlığımızı yapan Aziz Yıldırım'a da büyük bir saygısızlıktır" dedi.