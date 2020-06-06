Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Spor dünyasında corona günlüğü

    Salgın döneminde dünyaca ünlü futbolcular sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapmaya devam ediyor. 'un yıldızı Ronaldo, ailesiyle birlikte fotoğraf paylaştı. da oğluyla birlikte top oynarken paylaşımda bulundu. topla yaptığı dansla dikkat çekti.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Salgın döneminde dünyaca ünlü futbolcular sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapmaya devam ediyor. 'un yıldızı Ronaldo, ailesiyle birlikte fotoğraf paylaştı. da oğluyla birlikte top oynarken paylaşımda bulundu. topla yaptığı dansla dikkat çekti.



    RONALDO
    Portekizli yıldız aile fotoğraflarını paylaşarak kızlarının doğum gününü kutladı.

    FELIPE MELO
    Galatasaray'ın eski futbolcusu , coronavirüse karşı önlemlerini almayı ihmal etmiyor...



    ARDA TURAN
    Türk futbolunun yıldızlarından Arda, evinin bahçesinde oğlu Hamza Arda ile futbol oynayarak eğlendi

    EDA ERDEM
    Takımı'nın kaptanı , Kartal Gölü'nün hemen kıyısında stresini attı.



    FEGHOULI&ONYEKURU
    Aslan'ın yıldızı Feghouli, idman sonrası takım arkadaşı Henry Onyekuru'nun doğum gününü kutladı.

    ABDÜLKADİR ÖMÜR
    Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir, yeteneklerini sergilediği videoyu takipçileriyle paylaştı.
    Haberler Spor Spor dünyasında corona günlüğü
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri