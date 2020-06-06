Spor dünyasında corona günlüğü

Salgın döneminde dünyaca ünlü futbolcular sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapmaya devam ediyor. Juventus'un yıldızı Ronaldo, ailesiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Arda Turan da oğluyla birlikte top oynarken paylaşımda bulundu. Abdülkadir Ömür topla yaptığı dansla dikkat çekti.
RONALDO
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo aile fotoğraflarını paylaşarak kızlarının doğum gününü kutladı.
FELIPE MELO
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, coronavirüse karşı önlemlerini almayı ihmal etmiyor...
ARDA TURAN
Türk futbolunun yıldızlarından Arda, evinin bahçesinde oğlu Hamza Arda ile futbol oynayarak eğlendi
EDA ERDEM
Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Kartal Gölü'nün hemen kıyısında stresini attı.
FEGHOULI&ONYEKURU
Aslan'ın yıldızı Feghouli, idman sonrası takım arkadaşı Henry Onyekuru'nun doğum gününü kutladı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir, yeteneklerini sergilediği videoyu takipçileriyle paylaştı.
RONALDO
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo aile fotoğraflarını paylaşarak kızlarının doğum gününü kutladı.
FELIPE MELO
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, coronavirüse karşı önlemlerini almayı ihmal etmiyor...
ARDA TURAN
Türk futbolunun yıldızlarından Arda, evinin bahçesinde oğlu Hamza Arda ile futbol oynayarak eğlendi
EDA ERDEM
Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Kartal Gölü'nün hemen kıyısında stresini attı.
FEGHOULI&ONYEKURU
Aslan'ın yıldızı Feghouli, idman sonrası takım arkadaşı Henry Onyekuru'nun doğum gününü kutladı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir, yeteneklerini sergilediği videoyu takipçileriyle paylaştı.