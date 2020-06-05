Spor dünyasında corona günlüğü

sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.'G.Saraylı Marcao'nun eşi, Brezilyalı oyuncunun temizlik yaptığı anlar paylaştı.Dünü izinli geçiren Fenerbahçe'de Deniz, evinin havuzunda çocuğuyla stres attı.F.Bahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin de Riva kampı sonrası ailesiyle vakit geçirdiBonservisi G.Saray'da olan Diagne, bireysel idmanlarına evinde devam ediyor.Sezonun kalan kısmında F.Bahçe'de istenmeyen Isla, eşiyle güneşin tadını çıkardı.Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu, evde kaldığı sürede çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşıyor