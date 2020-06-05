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    • Spor
    • 05.06.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.



    MARCAO
    'G.Saraylı Marcao'nun eşi, Brezilyalı oyuncunun temizlik yaptığı anlar paylaştı.

    DENİZ TÜRÜÇ
    Dünü izinli geçiren Fenerbahçe'de Deniz, evinin havuzunda çocuğuyla stres attı.



    HARUN TEKİN
    F.Bahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin de Riva kampı sonrası ailesiyle vakit geçirdi

    DIAGNE
    Bonservisi G.Saray'da olan Diagne, bireysel idmanlarına evinde devam ediyor.



    ISLA
    Sezonun kalan kısmında F.Bahçe'de istenmeyen Isla, eşiyle güneşin tadını çıkardı.

    QUARESMA
    Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu, evde kaldığı sürede çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşıyor
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