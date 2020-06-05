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    • Spor
    • 05.06.2020 Gazete
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    ’tan ‘sus’ mesajı!

    Trabzon'un Norveçli golcüsü , 'nın verdiği men cezasının ardından hesabından flaş bir paylaşımda bulundu…Sörloth, sosyal medya hesabından, "Sus işareti" yaptığı gol sevincini paylaştı.

    Sörloth’tan ‘sus’ mesajı!
    Trabzon'un Norveçli golcüsü , 'nın verdiği men cezasının ardından hesabından flaş bir paylaşımda bulundu… 'un gol makinesi Sörloth, sosyal medya hesabından, "Sus işareti" yaptığı gol sevincini paylaştı… Takım arkadaşı Abdülkadir Ömür de sosyal medya hesabından kupalı bir paylaşımda bulunarak 'in başlamasına kısa bir süre kala motivasyonlarının üst seviyede olduklarını gösterdi. Fırtınası'nın Portekizli yıldızı Pereira, "Kimsenin konsantrasyonunu bozmasına izin verme" şeklinde paylaşım yaptı. Genç oyunculardan Serkan Asan sosyal medyadan "Yayla çocukları kazanacak" ifadelerini kullandı.
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