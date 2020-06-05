Sörloth’tan ‘sus’ mesajı!

Trabzon'un Norveçli golcüsü Sörloth, UEFA'nın verdiği men cezasının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu… Trabzonspor'un gol makinesi Sörloth, sosyal medya hesabından, "Sus işareti" yaptığı gol sevincini paylaştı… Takım arkadaşı Abdülkadir Ömür de sosyal medya hesabından kupalı bir paylaşımda bulunarak Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala motivasyonlarının üst seviyede olduklarını gösterdi. Karadeniz Fırtınası'nın Portekizli yıldızı Pereira, "Kimsenin konsantrasyonunu bozmasına izin verme" şeklinde paylaşım yaptı. Genç oyunculardan Serkan Asan sosyal medyadan "Yayla çocukları kazanacak" ifadelerini kullandı.