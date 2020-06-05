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    • Spor
    • 05.06.2020 Gazete
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    Şok! 1 ay yok

    'ın önceki gün yapılan antrenmanında sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Çekilen MR sonucunda sol diz iç yan bağlarında 2. derece esneme tespit edilen Brezilyalı stoperin 3 ya da 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Şok! Marcao 1 ay yok
    Galatasaray'ın önceki gün yapılan antrenmanında sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Çekilen MR sonucunda sol diz iç yan bağlarında 2. derece esneme tespit edilen Brezilyalı stoperin 3 ya da 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Açıklamada Marcao'nun tedavisine başlandığı ifade edildi.

    CİM BOM NON-STOP
    Marcao'dan gelen haber moralleri biraz bozsa da G,Saray çalışmalarına yüksek tempoda devam etti. Terim yönetimindeki çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman taktik çift kale maçla sona erdi. Çalışmalar bugün de devam edecek.
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