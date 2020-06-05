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    • Spor
    • 05.06.2020 Gazete
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    kanat avında! , Samuel ve Elis leri için gaza bastı

    Yeni sezonda iki kanat i yapmayı hedefleyen , Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için kulübü ’a teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler'in eski gözdesi de 'dan ayrılacağını açıkladı. F.Bahçe de yıldız oyuncu için atağa kalktı.



    Fenerbahçe'de kanat harekatı başladı… Bu sezon kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, bu problemi çözmek için iki kanat oyuncusu birden transfer etmek istiyor.

    LİSTEDE SAMUEL VE ELİS VAR
    Kanarya'nın transfer listesinde QPR forması giyen Bright Osayi-Saumel ve Houston'dan Alberth Elis yer alıyor. Fenerbahçe, Nijeryalı Samuel için kulübü ile ilk teması sağlamış durumda.



    SAMUEL İÇİN 1.5 MİLYON EURO
    Fenerbahçe yönetiminin ilk adımı attığı Nijeryalı Samuel için İngiliz ekibi QPR'a 1,5 milyon Euro önerildiği iddia ediliyor. İki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.



    ELİS ABD'DEN AYRILMAK İSTİYOR
    Fener'in daha önce 2 kez teklif yaptığı Houston forması giyen Alberth Elis ise ABD'den ayrılma kararı aldı. Sarı- Lacivertliler de 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için gaza bastı.

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