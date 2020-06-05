Erol Bulut için Ukrayna'dan flaş iddia… Ukrayna basınında yer alan haberlerde ülkenin köklü ekiplerinden Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'nin de hoca adayları arasında yer alan Erol Bulut'u takımın başına getirmek istediği yazıldı. Haberde Dinamo Kiev'in Bulut'u futbolculuk döneminde iki sezon Metallurg Donetsk takımında forma giymesi ve ülke futbolunu bilmesi sebebiyle istediği belirtildi.
Erol Bulut da kısa bir süre önce, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler alıyorum" demişti. Bulut'la Alanyaspor da yeni sözleşme imzalamak istiyor.
HEDEFİ BÜYÜK TAKIM ÇALIŞTIRMAK
Aytemiz Alanyaspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Erol Bulut, F.Bahçe iddiaları için, "Büyük takıma hazırım" demişti.