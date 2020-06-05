Beşiktaş'tan anlamlı tavır… ABD'li George Floyd'un polisler tarafından hunharca öldürülmesinin yankıları artarak sürerken Siyah-Beyazlı oyuncular da buna duyarsız kalmadı.
KULÜP PAYLAŞTI
Antrenman öncesi G ve F harfleri oluşturacak şekilde dizilen Beşiktaşlı oyuncular ırkçılığı protesto ederken George Floyd'u da andı. O anlar kulüp tarafından paylaşıldı.
IRKÇILIĞA BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaşlı oyuncular da tıpkı Liverpool'un yaptığı tepkinin aynısını yaparak saha ortasında diz çöktü. Böylece ırkçılığa karşı tokat gibi bir cevap verildi.
TESİSLERDE DUYGUSAL SAHNELER YAŞANDI
Beşiktaşlı oyuncular Floyd için saygı duruşunda bulunurken duygusal anlar yaşandı. Siyah- Beyazlı futbolcular saygı duruşu nun ardından da kondisyon ve taktik çalışması yaptı.