



Beşiktaş'tan anlamlı tavır… ABD'li George Floyd'un polisler tarafından hunharca öldürülmesinin yankıları artarak sürerken Siyah-Beyazlı oyuncular da buna duyarsız kalmadı.



KULÜP PAYLAŞTI

Antrenman öncesi G ve F harfleri oluşturacak şekilde dizilen Beşiktaşlı oyuncular ırkçılığı protesto ederken George Floyd'u da andı. O anlar kulüp tarafından paylaşıldı.