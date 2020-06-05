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    • Spor
    • 05.06.2020 Gazete
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    lı futbolcular idman öncesi 'u andı

    lı oyuncular idman öncesi 'de öldürülen ’un ismi ve soyadının baş harflerini oluşturacak şekilde dizilip ırkçılığı etti.



    Beşiktaş'tan anlamlı tavır… ABD'li George Floyd'un polisler tarafından hunharca öldürülmesinin yankıları artarak sürerken Siyah-Beyazlı oyuncular da buna duyarsız kalmadı.

    KULÜP PAYLAŞTI
    Antrenman öncesi G ve F harfleri oluşturacak şekilde dizilen Beşiktaşlı oyuncular ırkçılığı protesto ederken George Floyd'u da andı. O anlar kulüp tarafından paylaşıldı.



    IRKÇILIĞA BÜYÜK TEPKİ
    Beşiktaşlı oyuncular da tıpkı Liverpool'un yaptığı tepkinin aynısını yaparak saha ortasında diz çöktü. Böylece ırkçılığa karşı tokat gibi bir cevap verildi.



    TESİSLERDE DUYGUSAL SAHNELER YAŞANDI
    Beşiktaşlı oyuncular Floyd için saygı duruşunda bulunurken duygusal anlar yaşandı. Siyah- Beyazlı futbolcular saygı duruşu nun ardından da kondisyon ve taktik çalışması yaptı.
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