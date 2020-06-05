Fenerbahçe genç oyuncu transferinde hız kesmiyor… Önümüzdeki sezon genç ve potansiyelli isimlerden oluşan bir kadro oluşturmak isteyen Kanarya, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'ten sonra Bucaspor'dan Barış Sungur'un da transferini bitirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile önceki gün yaptığı son görüşmenin ardından 18 yaşındaki golcünün transferi konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Barış Sungur'un Fenerbahçe'ye transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı kaydedildi.
Almanya doğumlu olan 18 yaşındaki Barış, bu sezon Bucaspor altyapısından A Takıma yükselmiş ve dikkatleri üzerine çekmeyi bilmişti. Fenerbahçe'nin transferini bitirdiği Barış Sungur için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı iddia edilse de elini çabuk tutan Sarı-Lacivertliler, genç oyuncuyu renklerine bağlamayı başardı.
BARIŞ'TAN BEKLENTİ YÜKSEK
Barış Sungur'un Fenerbahçe'de göstereceği performansla hem takıma katkı vermesi hem de kulübe para kazandırması bekleniyor.
GENÇLİK HAREKATI DEVAM EDECEK
Barış Sungur transferini bitiren Fenerbahçe, transfer listesindeki diğer genç oyuncular için de temaslarını sürdürüyor. Kanarya 24 Erzincanspor'dan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Manisaspor'dan Bilal Budak ve Belediye Derince'den Yiğit Ali Bayrak'ın transferi için yoğun bir mesai harcıyor.