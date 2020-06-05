



GENÇLİK HAREKATI DEVAM EDECEK

Barış Sungur transferini bitiren Fenerbahçe, transfer listesindeki diğer genç oyuncular için de temaslarını sürdürüyor. Kanarya 24 Erzincanspor'dan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Manisaspor'dan Bilal Budak ve Belediye Derince'den Yiğit Ali Bayrak'ın transferi için yoğun bir mesai harcıyor.