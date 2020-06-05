Galatasaray'da Lemina ve Seri'nin önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı kesinlik kazanmazken Sarı- Kırmızılılar, bir başka orta saha oyuncusu için girişimde bulundu. Yeni sezonda Sao Paulo'nun B takımından A takımına yükselmesi beklenen Fabinho için G.Saray da devreye girdi.
BELÇİKA DEVLERİ TAKİPTE
Stili ve tarzı Felipe Melo'ya benzetilen Fabinho için Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray da dahil oldu. Scout ekibinin tavsiye ettiği Fabinho'yu Terim de onayladı.
POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK
Merkez orta saha ve ön libero mevkinde forma giyen ve gelişim potansiyeli yüksek olan 20 yaşındaki Fabinho özellikle son sezonda gösterdiği yüksek performansla dikkat çekmişti.
ENERJİSİ YÜKSEK BİR ORTA SAHA
Gelirlerin azaldığı, maliyetlerin de tavan yaptığı bir dönemde gelecek vaad eden genç yeteneklerin peşine düşen teknik kapasitesi ve enerjisi yüksek olan Fabinho'yu kadrosuna katmayı planlıyor.