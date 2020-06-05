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    • Spor
    • 05.06.2020 Gazete
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    'in babası 'da defnedildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

     spor Kulübü Başkanı 'in babası 'in cenazesi toprağa verildi. 76 yaşındaki Gevrek için 'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Adil Gevrek burada taziyeleri kabul etti.

    Adil Gevrek'in babası Malatya'da defnedildi
    Yeni spor Kulübü Başkanı 'in babası 'in cenazesi toprağa verildi. 76 yaşındaki Gevrek için 'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Adil Gevrek burada taziyeleri kabul etti.

    FENERBAHÇE HDI SİGORTA TOĞAN'LA SÖZLEŞME YAPTI
    Mariusz Sordyl ile yollarını ayıran F.Bahçe HDI , baş antrenörünü buldu. Sarı lacivertliler, (A) Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü Erkan Toğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Toğan son olarak 'ta görev yapmıştı.

    KAYSERİSPOR'DA KİMSEDE COVİD 19'A RASTLANMADI
    Kayserisporlu futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır" denildi.
    Haberler Spor Adil Gevrek'in babası Malatya'da defnedildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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