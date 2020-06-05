Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in cenazesi toprağa verildi. 76 yaşındaki Gevrek için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Adil Gevrek burada taziyeleri kabul etti.
FENERBAHÇE HDI SİGORTA TOĞAN'LA SÖZLEŞME YAPTI
Mariusz Sordyl ile yollarını ayıran F.Bahçe HDI Sigorta, yeni baş antrenörünü buldu. Sarı lacivertliler, (A) Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü Erkan Toğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Toğan son olarak Halkbank'ta görev yapmıştı.
KAYSERİSPOR'DA KİMSEDE COVİD 19'A RASTLANMADI
Kayserisporlu futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır" denildi.
FENERBAHÇE HDI SİGORTA TOĞAN'LA SÖZLEŞME YAPTI
Mariusz Sordyl ile yollarını ayıran F.Bahçe HDI Sigorta, yeni baş antrenörünü buldu. Sarı lacivertliler, (A) Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü Erkan Toğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Toğan son olarak Halkbank'ta görev yapmıştı.
KAYSERİSPOR'DA KİMSEDE COVİD 19'A RASTLANMADI
Kayserisporlu futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır" denildi.