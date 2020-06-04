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    • Spor
    • 04.06.2020 Gazete
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    Gomez sezon sonunda a nokta koyuyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Bir dönem forması giyen sezon sonunda u bırakacağını açıkladı. 2'de Stuttgart formasıyla devam eden 34 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon 21 karşılaşmaya çıkarken takımına 6 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

    Gomez sezon sonunda futbola nokta koyuyor
    Bir dönem forması giyen sezon sonunda u bırakacağını açıkladı. 2'de Stuttgart formasıyla devam eden 34 yaşındaki Alman oyuncu bu sezon 21 karşılaşmaya çıkarken takımına 6 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

    WERDER BREMEN EVİNDE FRANKFURT'A YENİLDİ: 0-3
    Almanya'da Bundesliga 1'in 30. Haftası - E.Frankfurt maçıyla başladı. Ligde zor günler yaşayan Werder Bremen evindeki maçı 3-0 kaybetti. Çok üstün oynayan konuk ekibin gollerini Silva ve Ilsanker (2) kaydetti.

    CHAMPIONSHIP'TE 9 KİŞİ CORONAVİRÜS'E YAKALANDI
    İngiltere'de 6 Championship kulübünde 9 kişinin coronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 30 Mayıs-2 Haziran arası 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına 1094 test yapıldığı, 6 ayrı kulüpte 9 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.
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