Ravil ve Burak İnce’yi Avrupa’ya göndereceğiz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

1. Lig'de yer alan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, büyük kulüplerin peşinden koştuğu stoper Ravil Tagir ve orta saha oyuncusu Burak İnce'yi Avrupa'ya göndereceklerini açıkladı. Başkan Özkan, "Ravil ve Burak'ı Avrupa'ya vereceğiz" dedi.Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara 3. kez uygulanan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Covid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.ilk 8 yarış resmen onaylandı. Bu 8 yarışın da seyircisiz olarak yapılacağı ve en ciddi güvenlik prosedürlerinin uygulanacağı kaydedildi. 1. yarış Avusturya'da 3-5 Temmuz arası, 2. yarış yine Avusturya'da 10-12 Temmuz arası yapılacak.